После вмешательства прокурора областной Минздрав погасил долги за поставку лекарств и оборудования

Минздрав Калининградской области погасил долги на сумму более 44 млн руб. перед поставщиками после вмешательства региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Областная прокуратура во время проверки установила, что три госучреждения здравоохранения на территории области заключили с предпринимателями контракты на поставку лекарств, медоборудования и другое обеспечение. Однако по данным прокуратуры, своевременно расчет в полном объеме медучреждения не произвели.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе областной прокуратуры, Региональный перинатальный центр задолжал поставщикам 37 млн руб., Гвардейская центральная районная больница — 6,4 млн руб., Городская больница № 3 Калининграда — 280 тыс. руб.

Заместитель прокурора области внес представление региональному министру здравоохранения Александру Кравченко. В итоге все долги медучреждения погасили. Помимо этого три должностных были лица привлечены к дисциплинарной ответственности.