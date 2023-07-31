На проспекте Мира двум домам решили подсветить фасады

В Калининграде на проспекте Мира хотят сделать архитектурную подсветку двух жилых зданий. Из документации на портале госзакупок следует, что речь идет о двух домах: № 46-48 и № 49-51. Обе постройки начали ремонтировать в 2023 году.



Стоимость установки подсветки составит 7,9 млн рублей. Заказчиком значится Фонд капитального ремонта. Подрядчиком стала компания из Советска ООО «ТерраСтрой», бывшая единственным участником аукциона.

Сроки выполнения работ составляют 60 рабочих дней, с возможной поправкой на погодные условия. Подрядчик обязан приступить к выполнению контракта не позднее 31 января 2024 года.

Обе постройки начали ремонтировать весной 2023 года. Ранее директор Фонда капитального ремонта Олег Туркин говорил, что проспект Мира должен стать «парадной» улицей города с архитектурной подсветкой зданий.