На проспекте Мира двум домам решили подсветить фасады

Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде на проспекте Мира хотят сделать архитектурную подсветку двух жилых зданий. Из документации на портале госзакупок следует, что речь идет о двух домах: № 46-48 и № 49-51. Обе постройки начали ремонтировать в 2023 году.

Стоимость установки подсветки составит 7,9 млн рублей. Заказчиком значится Фонд капитального ремонта. Подрядчиком стала компания из Советска ООО «ТерраСтрой», бывшая единственным участником аукциона.

Сроки выполнения работ составляют 60 рабочих дней, с возможной поправкой на погодные условия. Подрядчик обязан приступить к выполнению контракта не позднее 31 января 2024 года.

Обе постройки начали ремонтировать весной 2023 года. Ранее директор Фонда капитального ремонта Олег Туркин говорил, что проспект Мира должен стать «парадной» улицей города с архитектурной подсветкой зданий.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter