Предприниматели смогут обжаловать отказ на выдачу лицензий через госуслуги

На портале госуслуг запустили сервис досудебного обжалования отказов на выдачу лицензий для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Заявитель сможет обжаловать отказ в выдаче лицензии, несоблюдение сроков оказания услуги, нарушение порядка выдачи документа, а также требование дополнительной оплаты.

Подать электронную жалобу с помощью специального сервиса на портале госуслуг могут как индивидуальные предприниматели, так и компании. Использование этого инструмента позволит значительно снизить нагрузку на судебную систему, отмечается на сайте правительства.

До 1 октября 2023 года механизм досудебного обжалования намерены распространить на все востребованные виды разрешений.



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