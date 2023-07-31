РЖД намерены завершить тестирование новых российских «Ласточек» в октябре

«Российские железные дороги» планируют завершить испытания новых отечественных «Ласточек» в октябре 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Испытываем новые „Ласточки“ на экспериментальном кольце ВНИИЖТ [экспериментальный институт путей сообщения]. <...> Завершить приемочные испытания планируем уже в октябре этого года», — отмечается в сообщении.

После подтверждения безопасности новые электропоезда намерены направить на железную дорогу между Москвой и Владимиром, чтобы проверить работу тягового привода, системы управления, диагностики и радиосвязи, динамические свойства электропоезда и др.

По данным ТАСС, холдинг «Синара — транспортные машины» представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 в рамках выставки «Иннопром-2023». К созданию российского электропоезда завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») приступил в 2022 году. В апреле 2023 года группа «Синара» сообщала, что завод поставит РЖД 22 новых скоростных электропоезда ЭС104, которые станут российским аналогом «Ласточек».