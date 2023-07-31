РЖД намерены завершить тестирование новых российских «Ласточек» в октябре

«Российские железные дороги» планируют завершить испытания новых отечественных «Ласточек» в октябре 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Испытываем новые „Ласточки“ на экспериментальном кольце ВНИИЖТ [экспериментальный институт путей сообщения]. <...> Завершить приемочные испытания планируем уже в октябре этого года», — отмечается в сообщении.

После подтверждения безопасности новые электропоезда намерены направить на железную дорогу между Москвой и Владимиром, чтобы проверить работу тягового привода, системы управления, диагностики и радиосвязи, динамические свойства электропоезда и др.

По данным ТАСС, холдинг «Синара — транспортные машины» представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 в рамках выставки «Иннопром-2023». К созданию российского электропоезда завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») приступил в 2022 году. В апреле 2023 года группа «Синара» сообщала, что завод поставит РЖД 22 новых скоростных электропоезда ЭС104, которые станут российским аналогом «Ласточек».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter