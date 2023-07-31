В Калининграде хотят построить сортировочный центр «Почты России» за 2 млрд рублей

В Калининграде хотят построить новый сортировочный центр «Почты России». Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей, сообщается на сайте регионального правительства.



На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым генеральный директор «Почты России» Михаил Волков сообщил, что основной поток почтовых отправлений сейчас обрабатывается в магистральном сортировочном центре около Южного вокзала, который находится в комплексе зданий 1930-х годов и не может быть модернизован под возросшие объемы отправлений. В связи с этим «Почта России» вместе с региональным правительством с 2021 года прорабатывала вопрос строительства нового технологичного сортировочного центра с достаточной пропускной способностью.

«Действующий сортировочный центр достиг своих предельных параметров в обработке почтовых отправлений. Почти два года мы ведем проект Росатома „Бережливый регион“ по повышению производительности труда, почта в нём активно участвует, коллеги добились существенного прогресса, но, к сожалению, дальнейшее развитие упирается в инфраструктурные ограничения, — цитирует пресс-служба правительства Антона Алиханова. — Создание нового логистического комплекса позволило бы снять эти ограничения с точки зрения дальнейшего роста объема отправлений и динамики обработки почты».

Новый сортировочный центр планируют построить в районе калининградского порта, поскольку «Почта России» сейчас развивает морские контейнерные перевозки. Планируется, что прямой доступ к портовой инфраструктуре и удобный выезд ускорят обработку отправлений и сократят сроки доставки. Сейчас идет работа над включением расходов на строительство сортировочного центра в федеральный бюджет 2024-2026 годы.