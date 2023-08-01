В Калининградской области заболеваемость вирусными гепатитами выросла на 52%

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В Калининградской области за год заболеваемость вирусными гепатитами выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за шесть месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 214 случаев вирусных гепатитов. «Показатель заболеваемости составил 20,82 на 100 тысяч населения, что на 52% выше аналогичного периода прошлого года, когда был зарегистрирован 141 случай, показатель заболеваемости составил 13,84 на 100 тысяч населения», — уточняется в релизе.

Доля острых форм составила 0,9%, хронических — 99,1%. В этиологической структуре вирусных гепатитов преобладает гепатит С, доля которого составила 84,1%. В структуре заболевших гепатитами, как и в прошлые годы, преобладает взрослое население области — 99%.

Вирусные гепатиты относятся к категории наиболее распространенных инфекционных заболеваний, поражающих печень. Существует пять основных типов вирусов гепатита, которые обозначают латинскими буквами: А, В, С, D, Е и G. Все эти вирусы размножаются в клетках печени, в которой формируется активный воспалительный процесс, приводящий к более глубоким поражения ткани, её изменениям вплоть до цирроза или первичного рака печени.

Вирусы делятся на две группы по путям передачи. Первая группа включает в себя 2 вируса: А и Е — это болезни «грязных рук». Вирус распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. В организм человека вирус заносится грязными руками или при употреблении продуктов, овощей, фруктов. Заражение может произойти при купании в водоемах, загрязненных хозяйственно-фекальными стоками.

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