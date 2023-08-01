Приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play

Мобильное приложение «Тинькофф банка» исчезло из магазина приложений Google Play. В то же время приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» остаются доступными для скачивания, сообщает ТАСС.

В банке сообщили, что ранее скачанные приложения «Тинькофф» продолжат работать в обычном режиме. «Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель „Тинькофф“ на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — отмечается в Telegram-канале организации.

Также в «Тинькофф» отметили, что приложения компании можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или на сайте «Тинькофф».

20 июля «Тинькофф банк» подпал под санкции США и Канады. Кредитная организация заявила, направления и условия валютных переводов по реквизитам счета в связи с санкциями могут меняться. Также «Тинькофф банк» перестал выпускать карты Union Pay. В марте 2023 года после санкций ЕС приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store.