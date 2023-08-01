Приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play

Мобильное приложение «Тинькофф банка» исчезло из магазина приложений Google Play. В то же время приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» остаются доступными для скачивания, сообщает ТАСС.

В банке сообщили, что ранее скачанные приложения «Тинькофф» продолжат работать в обычном режиме. «Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель „Тинькофф“ на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — отмечается в Telegram-канале организации.

Также в «Тинькофф» отметили, что приложения компании можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или на сайте «Тинькофф».

20 июля «Тинькофф банк» подпал под санкции США и Канады. Кредитная организация заявила, направления и условия валютных переводов по реквизитам счета в связи с санкциями могут меняться. Также «Тинькофф банк» перестал выпускать карты Union Pay. В марте 2023 года после санкций ЕС приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter