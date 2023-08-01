Разрушающийся особняк на улице Тельмана выставили на торги (фото)

Разрушающийся особняк на улице Тельмана выставили на торги (фото)
Фото: Российский аукционный дом
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В Калининграде выставили на торги двухэтажную разрушающуюся виллу, расположенную по адресу: улица Тельмана, дом № 22 (кадастровый номер: 39:15:131820:70). Здание продается на портале «Российского аукционного дома», и его начальная цена — 5 902 950 рублей.

Отмечается, что дом был построен в начале прошлого века и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание заброшено не менее пяти лет и требует значительных ремонтных работ.

«Общая площадь дома — 181,7 кв.м, — говорится в его описании. — Перекрытия: деревянные (частично обрушены, деформированы). Материал стен: кирпич (частичное разрушение кирпичной кладки). Крыша: черепичная полувальмовая с мансардным этажом (частичная утрата крыши)».

В описании объекта не скрывается, что дом находится в аварийном состоянии, и что будущему собственнику придется соблюдать обязательства по сохранению объекта. Кроме того, дом расположен на земельном участке (его кадастровый номер 39:15:131820:138), который не входит в состав лота и принадлежит третьему лицу.

Отметим, что рядом с виллой находится сгоревшее здание универмага немецкой постройки (дом № 24).

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