Разрушающийся особняк на улице Тельмана выставили на торги (фото)

В Калининграде выставили на торги двухэтажную разрушающуюся виллу, расположенную по адресу: улица Тельмана, дом № 22 (кадастровый номер: 39:15:131820:70). Здание продается на портале «Российского аукционного дома», и его начальная цена — 5 902 950 рублей.



Отмечается, что дом был построен в начале прошлого века и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание заброшено не менее пяти лет и требует значительных ремонтных работ.

«Общая площадь дома — 181,7 кв.м, — говорится в его описании. — Перекрытия: деревянные (частично обрушены, деформированы). Материал стен: кирпич (частичное разрушение кирпичной кладки). Крыша: черепичная полувальмовая с мансардным этажом (частичная утрата крыши)».

В описании объекта не скрывается, что дом находится в аварийном состоянии, и что будущему собственнику придется соблюдать обязательства по сохранению объекта. Кроме того, дом расположен на земельном участке (его кадастровый номер 39:15:131820:138), который не входит в состав лота и принадлежит третьему лицу.

Отметим, что рядом с виллой находится сгоревшее здание универмага немецкой постройки (дом № 24).