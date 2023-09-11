Разрушающуюся немецкую виллу на улице Тельмана выкупили за 6 млн рублей (фото)

Немецкая вилла, расположенная по адресу улица Тельмана, дом № 22 (кадастровый номер: 39:15:131820:70), получила нового собственника. Двухэтажное историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, изначально оценивали в 5 902 950 рублей.



Здание было заброшено не менее пяти лет и на данный момент требует серьезных ремонтных работ.

«Общая площадь дома — 181,7 кв.м, — говорилось в описании лота. — Перекрытия: деревянные (частично обрушены, деформированы). Материал стен: кирпич (частичное разрушение кирпичной кладки). Крыша: черепичная полувальмовая с мансардным этажом (частичная утрата крыши)».

Бывшие собственники не скрывали, что дом находится в аварийном состоянии, и что будущему владельцу придется соблюдать обязательства по сохранению объекта. Кроме того, дом расположен на земельном участке (его кадастровый номер 39:15:131820:138), который не входит в состав лота и принадлежит третьему лицу.

Как сообщает «Руград», объект был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства владельца — экс-главы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус, осужденной в 2017 году на 9 лет лишения свободы за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей.

Отметим, что рядом с виллой находится сгоревшее здание универмага немецкой постройки (дом № 24).