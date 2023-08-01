Калининградцы задолжали за отопление более 1,4 млрд рублей

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Жители Калининграда задолжали «Калининградтеплосети» более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«На 01.07.2023 просроченная задолженность потребителей перед МП „Калининградтеплосеть“ свыше 2-х месяцев составила 1 млрд. 426 млн. рублей», — говорится в релизе.

Уточняется, что 85,4% общей суммы задолженности — это долги физических лиц за жилые помещения (1 217 млн. руб.); 0,6 % — долг предприятий и организаций бюджетной сферы (8 млн. руб.); 12,7 % — долг собственников и арендаторов нежилых помещений (182 млн. руб.); 1,3 % — долг управляющих организаций и застройщиков (19 млн. руб.).

За июль 2023 года предприятие направило 20 претензий в адрес юридических лиц и физлиц. Должники также получили 897 судебных приказов о взыскании задолженности и пени. За тот же период предприятие заключило 11 соглашений о рассрочке оплаты долга. 

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