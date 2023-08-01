Региональное Минприроды обнаружило незаконную «большую врезку» в Гагаринский ручей

В Гурьевском округе обнаружили незаконный спуск бытовой канализации в Гагаринский ручей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Калининградской области.



Специалисты министерства совместно с сотрудниками «Водоканала» во вторник, 1 августа, обследовали часть закрытого участка ручья Гагаринского в поселке Невское Гурьевского городского округа (в районе улицы Индустриальной).

«В ходе проверки в этом месте обнаружена большая врезка в русло ручья Гагаринского, из которой осуществляется мощный сброс хозбыта», — говорится в релизе.

Власти обещают, что в ближайшее время выявленный выпуск будет устранен — сейчас прорабатываются технические решения по его ликвидации.

В начале июля сообщалось, что специалисты регионального Минприроды затампонировали 12 незаконных выпусков в ручей Гагаринский на промежутке от улицы Совхозной до улицы Куйбышева. Ранее глава министерства Олег Ступин заявил, что у властей «есть понимание», как решить вопрос со всеми незаконными выпусками в Гагаринский ручей.

В октябре 2021 года в областном правительстве сообщали о планах выделить 31,4 млн рублей на проекты очистки Гагаринского и Лесного ручьев, а также реки Лесной. На их экологическое состояние неоднократно жаловались местные жители. В июне 2019 года власти области объявили и почти сразу отменили тендер на проект стоимостью 20 млн рублей.

В апреле 2022 года прокуратура потребовала от городских властей устранить нарушения при сбросе сточных вод в ручей Гагаринский в Калининграде.