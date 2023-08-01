Грузопоток паромной линии Усть-Луга — Балтийск за месяц вырос на 16,2%

Железнодорожные паромы линии Усть-Луга — Балтийск в июле перевезли в целом 122,9 тыс. тонн грузов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора линии «Оборонлогистику».



Информагенство уточняет, что в июне грузопоток паромной линии составлял 105,78 тыс. тонн. «Таким образом, прирост за месяц составил 16,2%», — делает выводы «Интерфакс».

Всего паромы «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», работающие на этой линии, доставили в Калининградскую область в июле 846 единиц накатной техники, 1 565 вагонов с 87 тыс. тонн грузов, включая 33 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, 26,7 тыс. тонн стройматериалов, 720 тонн продуктов питания, 15,1 тыс. тонн удобрений и 11,48 тыс. тонн других грузов. При этом из Балтийска в Усть-Лугу было перевезено 730 единиц накатной техники, 1,2 тыс. вагонов с 9,9 тыс. тонн грузов, включая 7,9 тыс. тонн строительных грузов и 1,5 тыс. тонн продуктов питания.

На середину июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности порядка 20 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.