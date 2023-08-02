ФАС возбудила дело в отношении областного «Водоканала»

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении областного госпредприятия «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Водоканал» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг водоснабжения и водоотведения на территории региона, указали в управлении. ФАС усмотрела в действиях госпредприятия признаки ущемления интересов МУП «Теплоэнергетика» из Черняховска в сфере предпринимательской деятельности. В частности, «Водоканал» нарушил порядок ценообразования, отметили в ведомстве.

«„Водоканал“ предъявил к уплате абоненту „двойную“ сумму НДС за оказанные услуги, что является недопустимым. В результате неправомерных действий ресурсоснабжающей организации МУП „Теплоэнергетика“ было вынуждено оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения в завышенном размере», — пояснили в пресс-службе.

В ФАС также обнаружили, что «Водоканал» не применил тарифы, которые были установлены для гарантирующих организаций, досрочно прекративших деятельность на территории Черняховского округа. «В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ компании грозит штраф», — отметили в КУФАС.

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