Корпорация развития: инвестор Грольмана нашел подрядчика для противоаварийных работ

Инвестор бастиона Грольман на Литовском валу в Калининграде нашел подрядчика для противоаварийных и проектных работ, после которых планируется приступить к реконструкции объекта. Об этом сообщает Корпорация развития области со ссылкой на компанию «Актив», арендовавшую объект. Название фирмы, которая займется работами, в организации не уточнили.



«Как следует из отчета организации, за прошедшие месяцы команда инвестора провела значительный объем документальной подготовки к восстановлению объекта. В том числе заказано исследование инженерно-технического состояния конструкций, поданы заявки на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения», — рассказали в корпорации. По данным организации, сейчас ведутся работы по расчистке территории и вывозу мусора.

С компанией «Актив» заключили договор аренды бастиона Грольман и земельного участка под ним по итогам конкурса, на который поступило две заявки. Как сообщали в Корпорации развития в апреле, новый инвестор планирует обустроить на территории исторического объекта два заведения общепита и музей. Акционерное общество «Актив» намерено инвестировать в реновацию бастиона 1,2 млрд рублей. Срок реализации проекта — три года.