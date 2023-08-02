Корпорация развития: инвестор Грольмана нашел подрядчика для противоаварийных работ

Корпорация развития: инвестор Грольмана нашел подрядчика для противоаварийных работ
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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Инвестор бастиона Грольман на Литовском валу в Калининграде нашел подрядчика для противоаварийных и проектных работ, после которых планируется приступить к реконструкции объекта. Об этом сообщает Корпорация развития области со ссылкой на компанию «Актив», арендовавшую объект. Название фирмы, которая займется работами, в организации не уточнили. 

«Как следует из отчета организации, за прошедшие месяцы команда инвестора провела значительный объем документальной подготовки к восстановлению объекта. В том числе заказано исследование инженерно-технического состояния конструкций, поданы заявки на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения», — рассказали в корпорации. По данным организации, сейчас ведутся работы по расчистке территории и вывозу мусора.

С компанией «Актив» заключили договор аренды бастиона Грольман и земельного участка под ним по итогам конкурса, на который поступило две заявки. Как сообщали в Корпорации развития в апреле, новый инвестор планирует обустроить на территории исторического объекта два заведения общепита и музей. Акционерное общество «Актив» намерено инвестировать в реновацию бастиона 1,2 млрд рублей. Срок реализации проекта — три года.

В 2021 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске бывшему инвестору бастиона Грольман в Калининграде — компании «Бриз». Экс-арендатор исторического объекта просил признать договор аренды действующим, а уведомление об отказе от его исполнения, направленное подведомственным Минкульту агентством, — недействительным.

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