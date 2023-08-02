На проект капремонта части ул. Киевской готовы потратить 19,3 млн рублей

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Власти Калининграда выделяют деньги на проект капитального ремонта участка улицы Киевской от Тихорецкого тупика до улицы Камской. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.

На разработку проекта готовы потратить 19,3 млн рублей. Деньги предусмотрены на 2024 год.

Ранее в администрации Калининграда сообщили, что ремонт улицы Киевской запланирован на 2025 год. «В 2024 году завершим проектирование капремонта Киевской, в 2025 году планируем отремонтировать улицу: демонтировать мостовую и рельсы, переложить коммуникации, обустроить тротуары и велодорожки», — уточнили в мэрии.

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