Ректор БФУ: отсутствие студенческих обменов с Европой — благо для российского образования

Отсутствие программ обмена студентами со странами Европы — благо для российского образования, считает ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров. Такое мнение он высказал на пресс-конференции калининградского филиала «Российской газеты» 2 августа.

Научное сотрудничество с Западной Европой, по его словам, практически свёрнуто. «Я бы не сказал, что хотя бы в одном из основных исследовательских направлений университета мы пережили кризис или понесли потери. Да, у нас практически полностью свёрнуто сотрудничество с Западной Европой, за исключением тех моментов, когда европейцы буквально настаивают на приглашении наших учёных на конференции, связанные с биоинженерией, искусственным интеллектом или когнитивистикой», — заявил Александр Фёдоров.

Также он отметил, что в университете прекратились студенческие обмены с европейскими странами. «Я считаю, что иногда нужны такие паузы, потому что на протяжении десятилетия, предшествующего ковидному времени и началу спецоперации, большая часть обменов шла в одну сторону. И то, что в нашей жизни больше нет программ наподобие Erasmus, Erasmus+ (программы Европейского союза по обмену студентами и преподавателями — прим. „Нового Калининграда“) и так далее, я считаю скорее благом для развития отечественного образования», — сказал ректор БФУ им. Канта.

Он напомнил, что университет участвует в эксперименте по реформе системы высшего образования и прилагает «значительные усилия» для того, чтобы российская система обрела «уникальные черты, вернула фундаментальное ядро, которым всегда гордилась, и создала практикоориентированные треки».

Сейчас научные контакты БФУ им. Канта, как отметил Александр Фёдоров, развернулись в сторону Азии и Ближнего Востока. Именно там теперь сосредоточены 70% партнёров вуза. «Чувствуем себя достаточно уверенно. То, что есть проблемы, да, конечно, они есть, но мы их решаем», — сказал ректор. Китай, по его мнению, достаточно трудно после пандемии коронавируса входит в формирование научной повестки с российскими университетами, но в ближайшие два года Александр Фёдоров всё же надеется увидеть «абсолютно новую композицию русско-китайского университетского сотрудничества».

«В 2018 году Балтийский федеральный университет занимал третье место в стране по численности студентов из ЕС. Их было не много, но [мы занимали] третье место в России после „Вышки“ и МГУ. Естественно, сейчас число ребят, которые приезжали к нам из ЕС, сократилось на 80%», — рассказал ректор БФУ им. Канта. Сейчас в университете учатся молодые люди из 42 стран. Значительная часть иностранцев — это граждане Узбекистана, Индии, Казахстана и Китая. Также университет готовится принять студентов из Вьетнама и ряда стран Африки.

В ноябре 2022 года Александр Фёдоров заявил, что большая часть европейских партнёров разорвала отношения с университетом. «Большая часть европейских партнёров нас прокляли и разорвали отношения. Это факт, с которым мы живём. И факт, который, безусловно, вызывает определённое наше возмущение, потому что многие темы имели общечеловеческое значение», — сказал он в эфире радио «Business FM — Калининград».

