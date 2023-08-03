Jacobs намерен прекратить продажу западных брендов кофе в России

Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, планирует до конца 2023 года прекратить продажу западных брендов кофе и чая в России. Компания намерена оставить на этом рынке только местные марки, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В компании заявили, что с самого начала СВО на Украине стремились к тому, чтобы её российский бизнес «в максимально возможной степени функционировал как самостоятельный». Убытки от ребрендинга для РФ в первом полугодии JDE Peet’s оценила в 185 млн евро (202,8 млн долларов). Компания считает, что в следующем полугодии доходы от работы в России будут «значительно ниже».

Генеральный директор JDE Peet’s Фабьен Саймон отметил, что компания не будет уходить с российского рынка. Он считает, что в таком случае высок риск национализации активов и передачи их третьим лицам. В Reuters напомнили, что в июле власти передали доли иностранных компаний в компаниях «Данон Россия» и «Балтика» во временное управление Росимущества.

Также Фабьен Саймон сказал, что JDE Peet’s останется в России, поскольку продукция компании необходима людям, её продажи не нарушают санкции и компания несёт «этическую ответственность» перед своими сотрудниками. В России у неё работают более 900 человек, а также есть два предприятия — в Ленинградской и Новосибирской областях.