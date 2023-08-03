Проект школы на ул. Благовещенской прошел госэкспертизу

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Проект общеобразовательной школы на улице Благовещенской в Калининграде получил положительное заключение госэкспертизы. Разработкой документации и инженерными изысканиями занимались шесть компаний: «Моноракурспроект», «Холмрок-Сервис», «Астрал СНГ», «Вест-Проект», «Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий — Калининград» и «Стандартпроект». Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

В конце июля стало известно, что стоимость строительства школы на ул. Благовещенской в Калининграде увеличилась с 878,8 млн до 1,26 млрд рублей. Учреждение планируют построить в 2023-2024 годах. Объем софинансирования из областного бюджета предполагается на уровне 69,9%. Школа будет рассчитана на 1150 мест. Изначально ее планировали строить по концессии, впоследствии власти решили отказаться от этой идеи.

Помимо школы на ул. Благовещенской планируют построить детский сад. В начале июля областные власти увеличили объем софинансирования дошкольного учреждения. Стоимость строительства этого объекта по результатам торгов составила 458,8 млн рублей.

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