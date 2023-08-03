На Куршской косе в 2023 году выросло число оштрафованных нарушителей

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На Куршской косе в 2023 году выросло количество выявленных административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

За два первых летних месяца 2023 года на территории национального парка «Куршская коса» составлено 338 протоколов за административные правонарушения. В прошлом году за аналогичный период было выявлено 256 случаев нарушения КоАП РФ.

Больше всего штрафов было выписано за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах (236). Также частыми видами нарушений являются съезд с автодороги с твердым покрытием, организация турстоянки и разведение костра.

Отмечается, что в этом сезоне гости нацпарка впервые понесли наказание за кормление дикого животного и за пребывание на авандюне (защитном береговом валу).

«Прятаться от морского ветра на так называемых „сковородках“ в национальном парке запрещено. Рукотворный вал, закрепленный травами и кустарниками, легко разрушается под ногами человека. Образуются котловины выдувания, которые стремительно увеличиваются в штормовой период. Спускаться к морю можно только по специально оборудованным лестницам», — напоминают в нацпарке «Куршская коса». 

Фото: пресс-служба нацпарка

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