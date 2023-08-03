В Зеленоградске разрешили вырубить 34 дерева под строительство санатория

Власти Зеленоградска разрешили компании «Балтийский парус» вырубить 34 дерева под строительство спального корпуса санатория. Объект появится на Большой Окружной. Порубочный билет опубликован на сайте администрации Зеленоградского округа.



Согласно документу, под снос попадает черная ольха, все деревья посчитали аварийными. Площадь участка, на котором планируется вырубка, составляет 97 кв. м. В качестве компенсационного озеленения застройщик должен будет высадить 27 деревьев.

Компания «Балтийский парус» получила разрешение на строительство спального корпуса санатория на Большой Окружной в сентябре 2021 года. На территории запланировано шестиэтажное здание площадью около двух тысяч квадратных метров. Это второй этап строительства. В рамках первого этапа «Балтийскому парусу» в 2021 году разрешили провести реконструкцию грязелечебницы под здание санатория. Этот объект будет иметь высоту три-четыре этажа и площадь 5,5 тысячи квадратных метров.