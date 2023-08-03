Большинство калининградцев при ремонте дворов выбирает парковки, а не детские площадки

Подавляющая часть калининградцев во время ремонта дворовых территорий отказывается от новых детских площадок в пользу автомобильных парковок. О том, что из 13 дворов только в двух появятся новые детские площадки, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.



«Мы не можем диктовать, какое благоустройство сделать на дворовой территории, — пояснила такой выбор глава администрации Елена Дятлова. — Многие жители оставляют те элементы, которые были. Мы их монтируем обратно. Если выбираются игровые площадки, то это сразу другая доля софинансирования».

Почему жители выбирают не детские площадки, а парковки, пояснила гендиректор 17-го ЖЭКа Ирина Макарова. По ее словам, в случае строительства новой детской площадки жителям приходится софинансировать 20% стоимости ремонта, а в случае выбора парковки — только 5%. В частности, выбор в пользу парковки сделали жители двора, расположенного между улицами Белинского, Глазунова и Красносельской, где после ремонта будет смонтировано еще советское игровое оборудование, которое жители запретили выбрасывать подрядчику. Оплата ремонта была включена жителям в платежки и растянута по их просьбе на несколько месяцев.

«В программе люди участвовали еще с 2017 года и каждый год подтверждали свое намерение на участие в программе, — рассказала Макарова. — К сентябрю все средства за ремонт должны быть с жителей собраны. Сумма — от четырех до восьми тысяч рублей с квартиры в зависимости от ее площади».

Макарова добавляет, что около 20% жильцов вовсе отказались софинансировать благоустройство. С них управляющая компания намерена взыскать долг через суд.