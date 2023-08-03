Старинные гранитные тротуары не вернутся на улицу Севастьянова

Гранитные плиты, которые сейчас демонтируются с улицы Севастьянова, отправятся на склад и больше не вернутся на свое историческое место. Об этом в четверг, 3 августа, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Мы забираем эти гранитные плиты и увозим на базу ГДСР, там складируем, — пояснила Дятлова. — То, что можно повторно использовать, мы всегда забираем на свою базу. Для этого мы ее и организовали».

По словам Дятловой, плиты город планирует использовать повторно, но не на улице Севастьянова.

«Когда у нас накопится достаточное количество данного материала, мы сможем делать сметы, где будем использовать этот камень в качестве давальческого сырья», — добавила чиновница.

Отметим, что 2 августа в соцсетях появились сообщения жителей улицы Севастьянова, уверяющих, что камень продают рабочие по 100-200 рублей за квадратный метр.