Площадь калининградских сельхозугодий, заросших борщевиком, за пять лет удвоилась

В Калининградской области площадь земель сельхозназначения, заросших борщевиком, за последние пять лет увеличилась больше, чем вдвое. Такие данные предоставила «Новому Калининграду» пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.



«Общая площадь сельхозугодий в регионе — 718,9 тысяч га, из них в настоящее время 5,5 тысяч га засорены борщевиком, — сообщили в пресс-службе минсельхоза. — В 2019 году, по данным оперативного учета, эта площадь составляла 2,1 тысяч га, однако тогда в регионе работа по борьбе с этим сорняком только начиналась, и данные мониторинга были приблизительными».

В министерстве напомнили, что созданная в последние годы система мониторинга стала выявлять даже небольшие участки, засоренные борщевиком.

«Во многом этому способствовало внедрение таких оперативных мер в муниципалитетах, как организация горячей линии для связи с населением и обследование труднодоступных территорий с помощью квадрокоптеров. Благодаря этим усилиям была создана актуальная цифровая карта засоренных борщевиком земель, которая показала фактический масштаб проблемы», — пояснили в пресс-службе.

В минсельхозе добавили, что работа по уничтожению борщевика Сосновского — это «крайне трудное и длительное мероприятие», так как продуктивность одного растения составляет порядка 20–35 тысяч плодов или до 70 тысяч жизнеспособных семян. Причем, дозревание семян в почве может составлять до 7 лет.

«Об эффективности принятых мер на местах можно будет объективно судить лишь в пролонгированном периоде. Причем все это время необходимо продолжать активную работу: регулярно применять химическую и механическую обработку зараженных территорий. И, конечно, особое значение имеет в этой работе активная позиция населения», — добавили в министерстве.