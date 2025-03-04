Власти: в Калининградской области не возделывается треть сельхозземель

В Калининградской области не возделывается около трети земель сельхозназначения. О проблеме в эфире Центра управления регионом рассказал министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов. Министр отметил, что всего в области на сегодняшний день 716 тысяч га сельхозугодий, и из этого количества не возделывается порядка 33–34%.

«Причины для этого у собственников или арендаторов земель могут быть разные: кто-то заточен на то, чтобы заниматься сельским хозяйством, а кто-то заниматься этим не собирается, — пояснил министр. — Кто-то присутствует в регионе, и его можно найти и спросить, как-то подтолкнуть, предостережение какое-то выписать, чтобы он хотя бы траву скосил и привёл в порядок. У нас же есть история про палы травы, и вообще хотелось бы, чтобы визуально у нас все поля выглядели очень хорошо. Но бывает, что этих собственников и в регионе-то нет».

Иванов добавил, что кое-какую работу его министерство все-таки проводит. Вовлечением земель в оборот занимаются также муниципальные власти и специалисты Россельхознадзора.

«Отмечу, что ежегодно показатели по вводу сельхозземель в оборот растут, — заключил министр. — Так, по итогам 2024 года мы ввели в оборот порядка 3,5 тыс. гектаров. Эта работа ведется в ежедневном режиме и, если сравнить с тем, что было 10-15 лет назад в регионе, то сегодня мы шагнули далеко вперед в этом направлении».