Калининградская пенсионерка не дала строить тротуар под окнами, чтобы спасти сирень (фото)

Калининградская пенсионерка не дала строить тротуар под окнами, чтобы спасти сирень (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Калининградская пенсионерка Валентина Баякова, проживающая в многоквартирном доме № 11-21 на улице Серпуховской, вступила в конфликт с соседями из-за ремонта двора и строительства тротуара, идущего вдоль хрущевки. Женщина не дает вырубить куст сирени и прочей зелени и построить на их месте тротуар. В четверг, 3 августа, к спору женщины с соседями присоединилась глава администрации города Елена Дятлова и глава города Олег Аминов.

На сегодняшний день ремонт во дворе у Баяковой практически закончен. Остается лишь несколько метров, но пенсионерка уверяет, что не позволит рубить или даже пересаживать сирень от своего подъезда.

«Зачем мне под окошком этот тротуар? Я тут живу 52 года и все облагораживаю, — объяснила калининградка собравшимся свою позицию. — Никто ничего не делает. Мне тут сейчас все расковыряют, и станут машины на угол наезжать».

«Валя, ну ты посмотри, как под моими окнами хорошо сделали», — уговаривала ее соседка.


«А что хорошего? — ответила женщина. — У вас теперь вода льется в подъезд. Дождь прошел, и подвал затопило».

Представитель управляющей компании Денис Кислый пояснил «Новому Калининграду», что все жильцы подъезда, кроме Баяковой, выступают за строительство тротуара.

«Сквозного движения у нее под окнами не будет, — пояснил Кислый. — Мы бетонные вазоны специально поставим. Конечно, „скорая“ и „пожарка“ к ее подъезду, если что, подъедет».

Уговорить не препятствовать строительству попробовали и Дятлова с Аминовым, однако женщина к ним не прислушалась.

«Покажите это, — обратилась к журналистам после встречи Дятлова. — Мы должны научиться договариваться. Решение собственников — это самое сложное».

Тем временем, пенсионерка, не пошедшая на поводу у чиновников и соседей, похоже, добивается своего, и расширять тротуар под ее окнами не будут.

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