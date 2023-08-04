Не только янтарь: что пытались незаконно вывезти из Калининграда в июле

За июль в багаже пассажирова аэропорта «Храброво» было обнаружено 103 коммерческих партии товаров. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Всего обнаружено 26 кг изделий из янтаря, 56 мобильных телефонов и 112 зарядных устройств к ним, 46 кг медицинской одежды, 27 меховых изделий (полушубки и жилетки), четыре партии лекарственных средств общим весом более 40 кг, три партии брендовой женской одежды общим весом 82 кг, а также различные виды оборудования.

В результате за месяц было принято 103 решения не относить обнаруженные в багаже предметы к товарам личного пользования. Бесплатно вывезти багаж с таким наполнением с территории Калининградской особой экономической зоны в «большую» Россию невозможно.