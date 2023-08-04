В Калининграде архитектурная фирма задолжала по налогам 1,7 млн рублей

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В Калининграде судебные приставы арестовали счета архитектурной фирмы из-за крупного долга по налогам. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Компания задолжала 1,7 млн рублей. Ведомство возбудило исполнительное производство, однако требования не были исполнены в установленные сроки. У фирмы не оказалось имущества, и приставы наложили арест на банковские счета организации, на которых имелись деньги.

«Чтобы вернуть возможность распоряжаться денежными средствами, организация полностью погасила налоговую задолженность. Вся сумма уже поступила в консолидированный бюджет государства», — отметили в областном УФССП.

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