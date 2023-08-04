Директора организации из Ладушкина намерены судить за мошенничество

Прокуратура Багратионовского округа утвердила обвинительное заключение в отношении директора организации по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



33-летний директор компании в июне 2018 года заключил с властями Ладушкина муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода на одной из улиц города.

«С целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость директор организации внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения о якобы понесенных затратах на приобретение строительных материалов и аренду техники», — пишет прокуратура.

Предприятию выделили 159,8 тыс. рублей, в том числе на компенсация якобы уплаченного НДС. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело направлено в суд.