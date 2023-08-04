51 дерево разрешили вырубить под строительство ЖК в Зеленоградске

На побережье Зеленоградска будет вырублено 51 дерево для строительства 5-этажного жилого комплекса. Разрешение получило ООО «Специализированный застройщик „БСК“», информирует сайт администрации муниципального образования.





Как писал портал «Руград» в январе, ЖК будет расположен в районе улицы Гагарина на территории площадью 3,4 гектара. Общая площадь самого комплекса составит 75 тысяч квадратных метров.

Стоимость компенсационного озеленения — 877 тысяч рублей. Планируемый срок сдачи объекта «БСК» — 2025 год.

