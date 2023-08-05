Грозы, шквалы и до 33 градусов жары: синоптики обещают калининградцам «опасные» выходные

Грозы, шквалы и до 33 градусов жары: синоптики обещают калининградцам «опасные» выходные
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Калининградцев ожидают «опасные» выходные. Об этом сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на несколько метеомоделей.

«Анализ последних данных метеорологических моделей по конвективным параметрам позволяет в настоящий момент говорить о высокой вероятности опасных явлений и сильных гроз в течение воскресенья, — сообщили эксперты вечером в четверг, 4 августа. — Область окажется в зоне высокой атмосферной неустойчивости со струйным течением и высокими параметрами завихренности вблизи центра циклона. Основные риски включают в себя локальный крупный град, шквалы и смерчи».

Ближе к полуночи появилось дополнение, поясняющее, что из-за быстро изменяющейся синоптической обстановки «прогноз на выходные может подлежать корректировке».

Тогда же появился предварительный прогноз на субботу и воскресенье. В частности, в субботу на побережье и западной части области ожидалось +19...+22°C, а в центральной и восточной части области до +23...+25°C.

«Утром переменная облачность, во второй половине дня облачная погода и временами небольшие дожди. В вечерние часы в центральной и восточной части региона вероятны грозы. Ветер утром и днем переменный, слабый, вечером северного и северо-восточного направления 4-8 м/с, при осадках порывистый», — уточнили администраторы сообщества.

В воскресенье же в ночь ожидается +17...+19°C, а днем: на побережье и в западной части области до +26...+30°C, в Калининграде, центральной и восточной части региона до +30...+33°C.

«В ночные и утренние часы по всей области вероятны ливни и грозы, — добавили эксперты. — До полудня малооблачно и осадки маловероятны, во второй половине суток по области вновь будут возможны сильные ливни и грозы, возможны град и шквалы. Ветер переменный (южного, юго-восточного в первой половине дня и западного, северо-западного вечером) 4-9 м\с, порывистый. Атмосферное давление будет понижается».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter