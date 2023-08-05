Грозы, шквалы и до 33 градусов жары: синоптики обещают калининградцам «опасные» выходные

Калининградцев ожидают «опасные» выходные. Об этом сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на несколько метеомоделей.



«Анализ последних данных метеорологических моделей по конвективным параметрам позволяет в настоящий момент говорить о высокой вероятности опасных явлений и сильных гроз в течение воскресенья, — сообщили эксперты вечером в четверг, 4 августа. — Область окажется в зоне высокой атмосферной неустойчивости со струйным течением и высокими параметрами завихренности вблизи центра циклона. Основные риски включают в себя локальный крупный град, шквалы и смерчи».

Ближе к полуночи появилось дополнение, поясняющее, что из-за быстро изменяющейся синоптической обстановки «прогноз на выходные может подлежать корректировке».

Тогда же появился предварительный прогноз на субботу и воскресенье. В частности, в субботу на побережье и западной части области ожидалось +19...+22°C, а в центральной и восточной части области до +23...+25°C.

«Утром переменная облачность, во второй половине дня облачная погода и временами небольшие дожди. В вечерние часы в центральной и восточной части региона вероятны грозы. Ветер утром и днем переменный, слабый, вечером северного и северо-восточного направления 4-8 м/с, при осадках порывистый», — уточнили администраторы сообщества.

В воскресенье же в ночь ожидается +17...+19°C, а днем: на побережье и в западной части области до +26...+30°C, в Калининграде, центральной и восточной части региона до +30...+33°C.

«В ночные и утренние часы по всей области вероятны ливни и грозы, — добавили эксперты. — До полудня малооблачно и осадки маловероятны, во второй половине суток по области вновь будут возможны сильные ливни и грозы, возможны град и шквалы. Ветер переменный (южного, юго-восточного в первой половине дня и западного, северо-западного вечером) 4-9 м\с, порывистый. Атмосферное давление будет понижается».