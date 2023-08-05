В Советске установили координаты дома, в котором останавливался Александр I (фото)

В Советске установили координаты дома, в котором останавливался Александр I (фото)
Фото: сервис Яндекс.Карты
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Советске установили координаты дома, в котором останавливался Александр I во время подписания Тильзитского мира. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Многолетние дискуссии Службы с краеведческой общественностью Советска на тему „а тот ли домик?“, похоже, заканчиваются позитивным результатом, — написал на своей персональной странице „ВКонтакте“ Маслов. — А.И. Шпилёва — директор Музея Тильзитского мира провела масштабную исследовательскую работу, подготовила подборку исторических документов и направила нам заявление (не пугайтесь витиеватости формулировки — так положено) о включении „Резиденции Российского императора Александра I в период подписания Тильзитского мира 26 июня — 9 июля 1807 года“ (Калининградская область, город Советск, улица Гагарина, дом 6) в качестве объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В тот же день, по словам Маслова, был подписан приказ об организации работ по установлению историко-культурной ценности здания.

«Что-то мне подсказывает ценность будет однозначно подтверждена и довольно скоро», — добавил чиновник.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter