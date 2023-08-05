В Советске установили координаты дома, в котором останавливался Александр I (фото)

В Советске установили координаты дома, в котором останавливался Александр I во время подписания Тильзитского мира. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



«Многолетние дискуссии Службы с краеведческой общественностью Советска на тему „а тот ли домик?“, похоже, заканчиваются позитивным результатом, — написал на своей персональной странице „ВКонтакте“ Маслов. — А.И. Шпилёва — директор Музея Тильзитского мира провела масштабную исследовательскую работу, подготовила подборку исторических документов и направила нам заявление (не пугайтесь витиеватости формулировки — так положено) о включении „Резиденции Российского императора Александра I в период подписания Тильзитского мира 26 июня — 9 июля 1807 года“ (Калининградская область, город Советск, улица Гагарина, дом 6) в качестве объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В тот же день, по словам Маслова, был подписан приказ об организации работ по установлению историко-культурной ценности здания.

«Что-то мне подсказывает ценность будет однозначно подтверждена и довольно скоро», — добавил чиновник.