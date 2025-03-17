Дом Александра I в Советске хотят включить в перечень выявленных ОКН

Дом в Советске, в котором останавливался Александр I в период подписания Тильзитского мира, хотят включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Соответствующий проект приказа службы государственной охраны ОКН опубликован на сайте регионального правительства.

Строение расположено по адресу: улица Гагарина, дом 6. После того как дом включат в реестр выявленных объектов культурного наследия, в границах его территории нельзя будет проводить земляные и строительные работы, за исключением работ по сохранению, а также вести хозяйственную деятельность, которая не направлена на обеспечение функционирования дома или противоречит требованиям обеспечения сохранности. Проект приказа пробудет на публичном обсуждении до 24 марта. Документ вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.