Дом Александра I в Советске хотят включить в перечень выявленных ОКН

Дом Александра I в Советске хотят включить в перечень выявленных ОКН
Изображение: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
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Дом в Советске, в котором останавливался Александр I в период подписания Тильзитского мира, хотят включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Соответствующий проект приказа службы государственной охраны ОКН опубликован на сайте регионального правительства.

Строение расположено по адресу: улица Гагарина, дом 6. После того как дом включат в реестр выявленных объектов культурного наследия, в границах его территории нельзя будет проводить земляные и строительные работы, за исключением работ по сохранению, а также вести хозяйственную деятельность, которая не направлена на обеспечение функционирования дома или противоречит требованиям обеспечения сохранности. Проект приказа пробудет на публичном обсуждении до 24 марта. Документ вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Координаты дома, в котором останавливался российский император Александр I, установили в августе 2023 года. В тот же день, по словам руководителя службы охраны ОКН региона Евгения Маслова, был подписан приказ об организации работ по установлению историко-культурной ценности здания.

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