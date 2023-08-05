«Непрогоняемых» торговцев у ТЦ «Плаза» оштрафовали за год на 108 тысяч рублей

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Нелегальных торговцев, стоящих между торговым центром «Плаза» и автобусной остановкой за год оштрафовали на 108 тысяч рублей. Об этом в пятницу. 4 августа, сообщила пресс-служба мэрии в комментариях на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Муниципальный контроль регулярно выходит в указанный район для проверок, — пояснила пресс-служба горадминистрации. — Сотрудниками составлено 38 протоколов, судьями принято 27 решений о наложении штрафа в сумме по 4000 всего на 108 000 рублей. Контрольные мероприятия будем продолжать».

Комментарий появился после того, как одна из горожанок опубликовала фото рабочего места торговцев со складом пластиковых ящиков у тротуара.

«Центр города, на противоположной стороне от остановки „Гостиница Калининград“, постоянно лежат коробки и стоит ободранный микроавтобус, — пожаловалась калининградка. — Непрогоняемые товарищи».

Напомним, что ранее в мэрии сообщили, что 38 штрафов от мэрии получили также торговцы из арки у гостиницы «Калининград».

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