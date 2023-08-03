«Наглых товарищей», нелегально торгующих у гостиницы «Калининград», за год штрафовали 38 раз

Нелегальные торговцы, чей бизнес находится в арке у гостиницы «Калининград», только за этот год получили 38 штрафов от мэрии города. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации.



«Сотрудники комитета муниципального контроля в рамках своих полномочий регулярно проводят проверки в этих местах, — сообщили в мэрии. — С продавцами проводится профилактическая разъяснительная работа. Выписываются административные штрафы. В отношении торговцев, которые стоят около гостиницы „Калининград“ в арке, в этом году выписано 38 протоколов об административном правонарушении».

Напомним, что о временной победе над этими торговцами весной 2020 года заявлял Евгений Чернышев, бывший на тот момент главой комитета муниципального контроля. Однако удалить предпринимателей-нелегалов удалось только за счет карантинных мер во время пандемии коронавируса.

«Зная этих наглых товарищей лично, я могу сказать, что они, конечно же, будут постоянно туда возвращаться, но и мы будем регулярно принимать все возможные доступные меры, для того, чтобы их оттуда выживать», — заявлял тогда Чернышев.