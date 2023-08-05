Сервис «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей

Сервис «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

Сервис «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей. Официальный комментарий по этому поводу появился в субботу, 5 августа, в телеграм-канале компании.

«Утечка данных пользователей Литрес действительно произошла, — сообщили представители сервиса. — Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платежная информация в безопасности, поскольку на нашей стороне мы не храним платежные данные пользователей».

В компании назвали произошедшее «недопустимым» и добавили, что действия по защите данных «начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете».

«Мы ужесточили контроль за хранением данных, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к данным. Также, как и принято в таких ситуациях, мы направили уведомление об инциденте в Роскомнадзор, где рассказали про предпринятые действия», — рассказали в канале сервиса и посоветовали пользователям сменить пароли не только в «Литрес», но и во всех сервисах, где использовались похожие пароли.


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