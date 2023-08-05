Калининградка сообщила губернатору, что в могиле ее бабушки похоронили незнакомого человека

Калининградка Дарья Иванова обнаружила, что в могиле ее бабушки и дедушки похоронили незнакомого человека. О происшествии, случившемся на городском кладбище, расположенном на проспекте Мира, женщина сообщила в комментариях на официальной странице губернатора Антона Алиханова. Иванова уверяет, что ей удалось установить личности родственников похороненного в чужой могиле.



«Придя на в день рождения своей умершей бабушки на ее могилу, я обнаружила, что памятник, установленный нашей семьей на могиле бабушки и дедушки, демонтирован, а на могиле стоит памятник [мужчине], скончавшемуся в августе прошлого года», — написала она.

Иванова добавила, что этот мужчина не является родственником ее семьи, и она не давала разрешения на подхоронку. В качестве доказательства женщина прикрепила фото старого (снимок за апрель 2023 года) и нового надгробия.

На жалобу отреагировали сотрудники пресс-службы правительства, сообщившие, что «информация передана специалистам», а также сотрудники пресс-службы горадминистрации.

«По фактам, изложенным в вашем обращении, будем проводить комплексную проверку, по итогам которой сообщим вам результат, — сообщили в мэрии. — Передали всю информацию и ваш номер телефона специалистам муниципального контроля».