В ФСБ сообщили, жители каких стран Евросоюза стали чаще ездить в Россию

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Из Финляндии, Эстонии и Германии стали значительно чаще ездить в Россию в 2023 году. Как пишет РБК, это следует из данных ФСБ России.

Так, из Финляндии в первом полугодии 2023 года со всеми целями въехали 47,3 тыс. раз (14 тыс. в первом полугодии 2022 года), из Эстонии — 47,1 тыс. раз (24,1 тыс. в первом полугодии прошлого года), из Германии — 36,3 тыс. раз (29,4 тыс. в первом полугодии 2022-го). 

Скриншот инфографики РБК

В РБК отмечают, что если брать только одну цель визита — туризм, то в лидерах окажется Германия. Оттуда в первом полугодии 2023 года въехали с туристическими целями в Россию 17,5 тыс. раз (8,5 тыс. в первом полугодии прошлого года). Далее следуют Польша и Латвия. 

Скриншот инфографики РБК

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