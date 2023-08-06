Очевидцы: в Калининграде затопило стадион «Красная звезда» на Моспроспекте (фото) (видео)

В Калининграде затопило стадион «Красная звезда» на Московском проспекте. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ЯД» в «ВКонтакте».



«Стадион „Красная звезда“. Затопило после ливня. Проблема появилась после начала ремонтных работ и обустройства велосипедной трассы. Видимо нарушили дренажную систему. До этого был отличный стадион с хорошим футбольным полем», — говорится в публикации.