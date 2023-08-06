В региональном Минприроды объяснили, почему затопило стадион «Красная звезда»

В Калининграде произошло подтопление в пойме ручья Гагаринского из-за забитой трубы под дорогой и перекрытия другого ручья. Об этом сообщает региональное Минприроды в своем официальном телеграм-канале.



«Коротко о ситуации с подтоплением в пойме ручья Гагаринский: причиной подтопления послужил забитый трубопереезд (брошенный ГТС без собственника), дамба перекрывающая поступления загрязненных стоков в пруд Ялтинский в целостности и не является причиной подтопления территории. В ходе осмотра также выявлено незаконное перекрытие ручья Литовского, что также препятствует свободному протоку воды», — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Калининграде затопило стадион «Красная звезда» на Московском проспекте. Спортивный объект расположен рядом с ручьем Гагаринский и недалеко от Ялтинского пруда.