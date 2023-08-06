В России создают единый реестр сказок и былин

В России создают федеральный реестр «объектов нематериального этнокультурного достояния». Как сообщает РБК, постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В документе говорится, что реестр будет состоять из сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. В нем будет содержаться «информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», говорится в сообщении. Оператором реестра стало Министерство культуры РФ.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. Согласно документу обряды и обычаи, существующие в России, отнесены к «нематериальному этнокультурному достоянию страны». Для их сохранения, изучения и популяризации вводится специальный реестр. Закон также устанавливает категории объектов нематериального этнокультурного достояния — федерального, регионального и местного значения.

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