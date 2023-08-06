В МЧС предупредили о возможных грозах, граде и усилении ветра в Калининградской области

На территории Калининградской области ночью в воскресенье, 6 августа, возможны «неблагоприятные метеорологические явления». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



«По Калининградской области в середине ночи 6-7 августа ожидаются неблагоприятные условия — гроза, местами ливни, град, усиление ветра 12-17 м/с, местами до 20 м/с», — говорится в сообщении УМЧС.

По данным ведомства, в понедельник, 7 августа, в регионе будет облачно, временами дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днём юго-западный 6-11 м/с, днём 12-17 м/с, при грозе порывистый до 20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+20 градусов, днём +18...+22 градусов. Видимость 3-7 км, в дожде 1-2 км.