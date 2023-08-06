Стадион на Октябрьском острове сегодня официально получил название «Ростех Арена»

Стадион на Октябрьском острове сегодня официально получил название «Ростех Арена»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде стадион на Октябрьском острове сменил название и с сегодняшнего дня официально называется «Ростех Арена». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

По словам гендиректор «Ростеха» Сергея Чемезова, госкорпорация ставит своей целью не просто оказывать помощь футбольному клубу «Балтика», но в целом содействовать развитию физической культуры в области. «Мы будем вести работу по популяризации спорта, модернизации спортивных объектов, подготовке спортивного резерва, развитию системы клубного футбола», — цитирует пресс-служба госкорпорации слова Чемезова.

Стадион рассчитан на 35 тыс. зрителей и был построен к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, который проводился в России. Во время турнира свои встречи здесь проводили национальные сборные Хорватии, Нигерии, Сербии, Швейцарии, Испании, Марокко, Бельгии и Англии. Кроме того, футбольная арена дважды признавалась победителем в номинации «Стадион года» престижной премии Sport Business Awards.

Первым спортивным событием, которое примет стадион под новым названием «Ростех Арена», станет матч «Балтики» с клубом «Факел» в рамках Российской премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 6 августа 2023 года (0+). 

Как ранее писал «Новый Калининград», у футболистов «Балтики» благодаря выходу в Российскую премьер-лигу появился спонсор в виде госкорпорпации «Ростех». Домашний стадион команды — стадион «Калининград» получил название «Ростех Арена». В госкорпорации пообещали выделять средства на содержание стадиона.

Представитель попечительского совета ФК «Балтики» сенатор Александр Шендерюка-Жидков рассказал, что бюджет клуба составит более миллиарда рублей за сезон. Ранее в «Ростехе» затруднились назвать точные суммы финансирования футбольному клубу. При этом исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что суммы хватит на трансферы «хороших» футболистов.

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