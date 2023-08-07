Роскомнадзор планирует заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт уже в августе

Роскомнадзор планирует заблокировать до 7 млн «серых» сим-карт уже в августе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Роскомнадзор стал требовать операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными с начала августа. Об этом сообщают «Ведомости».

Если номер абонента попадает в этот список, то в течение трех дней с этого момента компания должна уведомить его. Затем дается 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на «Госуслугах» через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона «О связи».

«Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников. По данным Telecom Daily, в России насчитывается порядка 6,5–7 млн серых сим-карт», — уточняют ведомости в своем телеграм-канале.

Если данные владельцев не подтвердятся, сотовым операторам страны придется заблокировать около 1 миллиона карт. «Единовременные потери операторов могут составить от 100 млн до 360 млн рублей в месяц», — подсчитали «Ведомости».

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