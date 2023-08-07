На проспекте Мира решили отремонтировать исторический дом на пересечении с ул. Зоологической

На проспекте Мира решили отремонтировать исторический дом на пересечении с ул. Зоологической
Фото: Дмитрий Востриков, Prussia39.ru
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На проспекте Мира в Калининграде планируют провести капремонт дома № 44 на пересечении с улицей Зоологической, признанного объектом культурного наследия. Фонд капремонта объявил аукцион по выбору подрядчика для оценки технического состояния и разработки проектной документации.

В здании решили отремонтировать крышу, фасад, подвал и фундамент. Работы должны быть выполнены в течение 200 дней. В проекте требуется предусмотреть капремонт с сохранением исторических габаритов, материала покрытия кровли и элементов внешнего декоративного убранства фасадов. Как отмечается в документации, при принятии решения по приведению здания к историческому виду мероприятия должны быть согласованы с областной службой госохраны объектов культурного наследия.

Начальная цена контракта составляет 806,6 тысячи рублей. Победителя аукциона должны определить 14 августа.

По сведениям портала Prussia39.ru, жилой дом с филиалом сберегательного банка был построен в начале XX века. В 1923-1924 годах на входе в банк на юго-западном фасаде были установлены две женские статуи из песчаника «Бережливость и расточительность» работы скульптора Германа Брахерта. Впоследствии они были утрачены.

Как отмечается, трехэтажное здание пострадало в результате бомбардировки Кенигсберга советской авиацией 23 июня 1941 года. При восстановлении была значительно уменьшена высота крыши, строение лишилось фронтона и мансардного этажа.

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