Калининград занял восьмое место в России по вводу жилья

Все новости по теме: Строительство

Калининград занял восьмую строчку общероссийского рейтинга по объёмам введённого в 2022 году жилья. Данные опубликовало агентство «РИА Новости» 7 августа.

Всего было введено 548,7 тыс. кв. м жилья. Это на 9,2% ниже, чем в 2021. Объём введённого жилья на одного жителя составил 1,12 кв. м. Всего на каждого калининградца, по итогам прошедшего года, приходится 32,5 кв. м жилой площади.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Краснодар. Затем следуют Новороссийск и Сочи. Замыкает сотню крупнейших городов, участвовавших в исследовании, Мурманск. Из-за отсутствия данных в рейтинг не вошли Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter