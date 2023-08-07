Калининград занял восьмое место в России по вводу жилья

Калининград занял восьмую строчку общероссийского рейтинга по объёмам введённого в 2022 году жилья. Данные опубликовало агентство «РИА Новости» 7 августа.

Всего было введено 548,7 тыс. кв. м жилья. Это на 9,2% ниже, чем в 2021. Объём введённого жилья на одного жителя составил 1,12 кв. м. Всего на каждого калининградца, по итогам прошедшего года, приходится 32,5 кв. м жилой площади.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Краснодар. Затем следуют Новороссийск и Сочи. Замыкает сотню крупнейших городов, участвовавших в исследовании, Мурманск. Из-за отсутствия данных в рейтинг не вошли Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон.