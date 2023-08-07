Суд обязал калининградского фермера вернуть в бюджет грант в размере 3 млн рублей

Суд обязал калининградского фермера вернуть в бюджет грант в размере 3 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский арбитражный суд обязал фермера Александра Лонского вернуть в бюджет региона грант в размере 3 млн рублей. Иск к индивидуальному предпринимателю подало министерство сельского хозяйства, решение по нему опубликовано в судебной картотеке.

Согласно документу, фермеру был предоставлен грант «Агростартап» по итогам конкурсного отбора на проект создания и развития хозяйства. На деньги, полученные в августе 2021 года, он должен был закупить трактор, фронтальный погрузчик и 50 овец. В числе обязательств агрария при получении этой субсидии было создание минимум двух рабочих мест и ведение деятельности в течении не менее пяти лет с момента получения денег. От фермера также требовалось предоставить отчетность о целевом использовании гранта, финансово-экономическом состоянии ИП и достижении плановых показателей.

При обследовании хозяйства сотрудники администрации Краснознаменского округа установили, что там не ведется производственная деятельность. Комиссия также не обнаружила трактора, фронтального погрузчика и овец, которые фермер должен был купить на деньги гранта. Минсельхоз направил мужчине требование о возврате субсидии, но аграрий его не исполнил. В результате суд обязал фермера вернуть 3 млн рублей и взыскал с него госпошлину в размере 38 тысяч рублей. Александр Лонский на заседание суда не явился.

По сведениям из ЕГРП, он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в июле 2021 года. В качестве основного вида деятельности ИП указано разведение овец и коз.

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