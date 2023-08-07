Оранжевое небо: Янтарный выбрал свой фирменный стиль

Глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин и главный архитектор Артём Коротяев подвели итоги народного голосования по выбору фирменного стиля Янтарного. Победил вариант с преобладанием оранжевого цвета.

«Фирменный стиль населённого пункта — это некоторый образ, представляющий собой совмещение впечатлений жителей города и взгляд гостей», — говорится в сообщении администрации городского округа.

На суд жителей Янтарного было предложено три варианта фирменного стиля, включающего логотип, фирменные носители, паттерны и слоганы. «Теперь вариант, набравший наибольшее количество голосов, передадим дизайнерам для его дальнейшей проработки. Новый фирменный стиль Янтарного можно будет увидеть в том числе и на нашей сувенирной продукции», — сообщил Артур Крупин.