Янтарный выиграл грант на создание пляжной сцены для концертов классической музыки

На пляже в Янтарном возведут сцену для проведения концертов классической музыки. Власти поселка получат госфинансирование в размере 10 млн рублей от «Президентского фонда культурных инициатив».



Проект называется «Классика на морском берегу» и позиционируется как культурная программа, призванная популяризировать мировое академическое музыкальное наследие и способствовать «развитию культурных индустрий» региона.

«Каждые выходные шесть концертов разных жанров будут начинаться с увлекательной лекции о прочтении смыслов произведения и вкладе композитора в мировую историю, дополнительно выступления будут сопровождаться видеотрансляциями, выступлением артистов балета и современного танца», — говорится в обосновании гранта.

Предполагается, что сцена в 2024 году станет одной из площадок проведения фестиваля «Петропавловские встречи».

Стоимость сцены оценивается в 20 млн рублей, 10 из них составляет софинансирование со стороны муниципалитета. Проект представило муниципальное учреждение «Центр комплексного развития туризма „Янтарный“».