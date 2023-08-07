Янтарный выиграл грант на создание пляжной сцены для концертов классической музыки

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На пляже в Янтарном возведут сцену для проведения концертов классической музыки. Власти поселка получат госфинансирование в размере 10 млн рублей от «Президентского фонда культурных инициатив».

Проект называется «Классика на морском берегу» и позиционируется как культурная программа, призванная популяризировать мировое академическое музыкальное наследие и способствовать «развитию культурных индустрий» региона.

«Каждые выходные шесть концертов разных жанров будут начинаться с увлекательной лекции о прочтении смыслов произведения и вкладе композитора в мировую историю, дополнительно выступления будут сопровождаться видеотрансляциями, выступлением артистов балета и современного танца», — говорится в обосновании гранта.

Предполагается, что сцена в 2024 году станет одной из площадок проведения фестиваля «Петропавловские встречи».

Стоимость сцены оценивается в 20 млн рублей, 10 из них составляет софинансирование со стороны муниципалитета. Проект представило муниципальное учреждение «Центр комплексного развития туризма „Янтарный“».


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