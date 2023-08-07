В Калининградской области миграционный прирост за год обвалился почти на 26%

В Калининградской области миграционный прирост за год обвалился почти на 26%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области значительно сократился миграционный прирост населения. Об этом сообщает Калининградстат, выпустивший доклад о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2023 года.

В разделе «Демография» эксперты сообщают, что естественная убыль населения в январе-мае 2023 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 437 человек, при этом число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.

Потери численности населения от естественной убыли частично компенсированы миграционным приростом, при этом сам прирост стремительно падает.

«За январь-май 2023 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 5 730 человек, или на 17,1%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — отмечается в докладе. — Миграционный прирост населения снизился на 618 человек или на 25,9%».

За падением миграционного прироста уменьшилась и численность постоянного населения, которая составила на 1 июня 1 032 008 человек (уменьшилась с начала года на 335 человек).

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