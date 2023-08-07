Стоимость минимального набора продуктов калининградца с начала года выросла на 11%

Стоимость минимального набора продуктов калининградца с начала года выросла на 11%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области цена условного минимального набора продуктов питания с января 2023 года выросла более чем на 11%. Об этом сообщает Калининградстат, выпустивший доклад о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2023 года.

По подсчетам аналитиков, стоимость такого набора продуктов в расчёте на месяц в среднем по области к концу июня составила 7 051 рубль и 30 копеек, подорожав только за месяц на 6,7%.

«С начала года [цена] стала больше на 11,1%», — добавляют эксперты, напоминая, что в июне 2022 года по отношению к маю она снизилась на 0,4%, а к декабрю 2021 года увеличилась на 18,7%.

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